Irmão de deputado do Acre é eleito presidente nacional do União Brasil e cria racha dentro do partido

O União Brasil oficializou nesta quinta-feira (29), a vitória do advogado Antônio Rueda, irmão do deputado federal do Acre, Fábio Rueda, como o novo presidente nacional do partido.

Mais cedo, o atual presidente Luciano Bivar, que deveria ficar no cargo até maio, tentou suspender a convenção do partido que escolheu Rueda como novo presidente. Porém, outros nomes do partido, maioria da Executiva Nacional, aprovaram um recurso para garantir a realização da votação, que ocorreu em Brasília.

Rueda anuncio que ganhou as eleições por 30 votos a 0. Ele disse que o processo “seguiu rigorosamente as diretrizes do estatuto do partido”.

Entretanto, Bivar não aceitou o resultado. “A convenção foi anulada estaturiamente, não há chapa vencedora. Vamos judicializar essa questão”, disse Bivar a Carta Capital.

O União Brasil é resultado da fusão do DEM e do PSL. No Acre, o partido tem 3 deputados federais: Fábio Rueda, Meire Serafim e Coronel Ulysses. Além de 2 senadores: Alan Rick e Marcio Bittar.