Jovem que mudou de facção leva quatro tiros de ex-colegas no Segundo Distrito; veja o vídeo

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (7) no Loteamento Praia do Amapá, região do bairro Taquari, no segundo distrito de Rio Branco (AC). R.S.L, de 16 anos, foi vítima de uma emboscada que resultou em quatro tiros e o deixou em estado grave.

Segundo relatos obtidos pela equipe de reportagem do ContilNet, o jovem gravou um vídeo anunciando sua mudança de facção criminosa, um ato que teria despertado a ira de ex-colegas. Esse teria sido o motivo por trás da armadilha planejada para ceifar a vida do adolescente e de seu colega, cujo nome não foi divulgado.

O ataque aconteceu quando a vítima estava na residência de um amigo no loteamento Praia do Amapá. Uma ligação telefônica teria ordenado que ele se deslocasse até um local determinado. Ao lado de seu colega, Ruan seguiu as instruções, mas ao chegar, foram recebidos por disparos de arma de fogo vindos de um homem não identificado. Após os tiros, os criminosos fugiram, deixando Ruan ferido e seu amigo desaparecido.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma viatura de suporte básico e outra avançada para prestar socorro. O menor foi atingido por quatro disparos, sendo dois deles no abdômen e dois nos braços, este último causando uma fratura exposta no braço esquerdo. Após os primeiros socorros, o adolescente foi encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Veja o vídeo: