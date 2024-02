Motos colidem em estrada de Rio Branco e vítimas vão parar no PS; veículos ficaram destruídos

O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (26), na estrada Jarbas Passarinho, no Bairro das Placas, em Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pelas autoridades policiais, em uma moto modelo Yamaha Factor, conduzida por um homem identificado como Lucas Lima Leal, e na garupa seguia junto sua esposa identificada como Maria de Nazaré, de 23 anos, eles transitavam na Estrada Jarbas Passarinho, no sentido centro ao bairro, quando ao realizar uma conversão para entrar na rua Licenio de Azevedo Maia, não perceberam a presença de outro veículo e colidiram frontalmente com outra motocicleta, conduzida por Eliomar Abreu, que seguia no sentido oposto.

No momento do incidente, as vítimas caíram ao solo e o impacto foi tão violento que as motos ficaram destruídas. Populares que passavam pelo local pararam para prestar ajuda, rapidamente ligaram para o SAMU, através do número 192, e duas viaturas foram enviadas para o local, uma ambulância básica e outra avançada. Logo que os paramédicos chegaram, todos os procedimentos de socorro foram realizados.

Maria de Nazaré de Souza, de 23 anos, teve várias escoriações pelo corpo e uma lesão na cervical. Lucas teve algumas escoriações leves e não precisou de atendimento. Eliomar teve um ferimento corte contuso (FCC) na cabeça e algumas escoriações pelo corpo. Ambos receberam os primeiros socorros e foram conduzidos pelas equipes do SAMU para o PS em estado de saúde estável. Foram entregues ao setor de trauma da unidade de saúde para maiores avaliações médicas.

Policiais da BPTRAN foram informados, estiveram no local, colheram informações e, em seguida, acionaram os profissionais da Polícia Civil por meio da Perícia Criminal, quando foram feitos todos os procedimentos periciais que indicarão quem causou o acidente.