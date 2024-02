PF deflagra mais uma operação no Acre para desarticular organização criminosa

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (29), a Operação Transfer, que busca desarticular a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, além de outros crimes.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul, que foi expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas e posse irregular de armas.