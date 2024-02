Saiba quanto Andressa Urach paga de pensão para o filho mais novo

Nesta quinta-feira (8/1), Thiago Lopes aproveitou uma interação com seus seguidores do Instagram para alfinetar Andressa Urach. O ex-marido e pai de Leon, filho mais novo da modelo, revelou quanto recebe de pensão, já que detém a guarda do menino de 1 ano. “Bem compatível”, debochou.

“Um salário só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão”, contou após ser perguntado sobre o valor do benefício pago pela ex-Miss Bumbum numa caixinha de perguntas do Instagram. E ironizou: “Pra quem ganha 1 milhão por mês, está bem compatível, né?”.

Andressa, que produz conteúdo adulto para plataformas como Privacy e OnlyFans, já afirmou ter faturado R$ 500 mil em apenas 23 dias, logo após retornar ao entretenimento para maiores de 18 anos.

Thiago ainda foi questionado se fala ou não com Urach, com quem foi casado por quase 3 anos. Os dois se separaram no início do ano passado. “Bloqueei em tudo. Até mesmo no Whats[App]”, encerrou.

Recentemente, Andressa Urach assumiu publicamente o namoro com Lucas Ferraz, que é ator pornô. “Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas”, frisou a moça ao apresentar o novo parceiro.

Namoro oficializado

Agora é oficial: Andressa Urach está namorando o também criador de conteúdo adulto Lucas Matheus. A influenciadora, que conheceu o amado após filmar cenas de sexo com ele e mais dois homens ao mesmo tempo, contou que o relacionamento é aberto, mas há regras para o casal.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a novidade e com o rapaz: “Tá de parabéns, hein? Gostoso seu namorado”, elogiou um. “Ué, mas você não disse que não se envolveria com ninguém do seu meio profissional porque é apenas trabalho e que você gosta mesmo é de homens reservados? Que não conseguiria vivenciar sentimentos com atores adultos por se tratar apenas da gravação? 🤔”, questionou outro. “A conexão foi notória!!!! Aproveite e não pire com ciúmes 😂😂😂😂😂 Ele parece ser maravilhosoooooooooo”, animou-se um terceiro. “Parabéns. Só se vive uma vez, então bora viver intensamente 👏👏👏”, aconselhou mais uma.