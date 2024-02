Sampaio Corrêa terá as voltas de Pablo e Pimentinha contra o Humaitá

O Sampaio Corrêa enfrenta o Humaitá nesta quarta, 28, às 19h30, no Florestão, pela primeira fase da Copa do Brasil, e o técnico Thiago Gomes poderá contar com a volta do volante Pablo e do meia Pimentinha. A equipe maranhense tem a vantagem do empate para conquistar a classificação.

Titi e Ferreira

O zagueiro Titi, fora da temporada por causa de uma lesão no joelho, e o volante Ferreira, com uma lesão muscular, estão fora da partida na capital acreana.

Sabe das dificuldades

O técnico Thiago Gomes espera uma partida difícil contra o Humaitá, mas confia na classificação.