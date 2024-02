Será permitido entrar com bebidas nos carnavais de Rio Branco? Entenda as regras

A sexta-feira de Carnaval 2024 começa com duas grandes festas em Rio Branco. Uma na Praça da Revolução, organizada pela Prefeitura, e outra no Calçadão da Gameleira, do governo do Estado.

Como medida de segurança, nos dois carnavais será proibida a entrada de geleiras com bebidas. Porém, o folião que quiser tomar algum tipo de bebida, pode ficar tranquilo. Nas duas festas, os organizadores montaram tendas e barracas para ambulantes, que estarão fazendo a venda das bebidas.

Além disso, no Calçadão da Gameleira, o Governo informou que será autorizada a entrada de copos térmicos e latinhas de bebida, mas:

Não pode:

entrar com geleira

garrafas de vidro

Pode:

entrar com copo térmico

latinhas na mão ou em sacolas

A Prefeitura de Rio Branco também montou uma lista do que pode e do que não pode no Carnaval na Praça da Revolução. Confira:

O que não pode:

objetos cortantes;

objetos Pontiagudos;

objetos de vidro;

geleiras;

cadeira dobrável de praia.

O que pode:

copo Térmico

canecas

Veja a programação completa dos dois carnavais para esse primeiro dia de festa

PRAÇA DA REVOLUÇÃO

18H – Escolha da Realeza do Carnaval – Rei Momo e Rainha

18H – Dj Emerson Aguiar

19H – Show Rafa da Bahia

20H30 – Álamo Kário

22H30 – Dj Lauro Félix

22H45 – Hugo Brown

01H – Banda Arregaça-AÊ

03H – ENCERRAMENTO

CALÇADÃO DA GAMELEIRA

16H30 – Baile 3ª idade

18H – Bloco Sem Limite

19H – Banda Arregaça-AÊ

20H45 – Dj Cau Bartholo

21H – Ferdiney Rios

22H45 – Dj Cau Bartholo

23H – Eduardo Safadão