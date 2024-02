Sesc Rondônia anuncia programação de Carnaval 2024; veja a programação

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE de Rondônia, através do Sesc/RO, realiza mais uma edição do “Sesc Folia”. Um baile de carnaval infanto-juvenil com uma programação diversificada durante os dias 11, 12 e 13 de fevereiro.

Este ano, por conta das obras realizadas no Sesc Esplanada, o Sesc Folia acontecerá no Sesc Campestre, na BR-364, Km 12. Além da programação prevista, os foliões terão acesso às piscinas e estruturas na unidade de lazer.

“O carnaval é uma das maiores manifestações culturais do Brasil e conhecido internacionalmente como um momento de alegria e confraternização. É uma enorme alegria para o Sistema Fecomércio proporcionar um momento de lazer em família, com segurança, para a população e também aos trabalhadores do comércio”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio em Rondônia, Raniery Araújo Coelho.

PROGRAMAÇÃO DO ‘SESC FOLIA’

Dia 11/02 (domingo)

9h às 12h – Dj Johnny Mekees

12h às 16h – Banda Gata Forrozeira

16h às 18h – Batalha de confetes e serpentinas

Dia 12/02 (segunda)

9h às 18h – Dj Johnny Mekees

Dia 13/02 (terça-feira)

9h às 12h – Dj Johnny Mekees

12h às 16h – Banda Gata Forrozeira

15h – Rei Momo e a Corte + batalha de confetes e serpentinas

16h às 18h – Marchinhas

A entrada no Sesc Campestre é gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes que possuam o cartão Sesc atualizado; custa R$ 5,00 para acompanhantes dos comerciários, empresários e conveniados; e R$ 10,00 para o público em geral. A avaliação de pele para acesso às piscinas custa R$ 5,00 de forma unificada para todas as categorias. A unidade de lazer fica localizada na BR-364, Km 12, Porto Velho (saída para Cuiabá). Não é permitida entrada de bebidas alcóolicas em garrafas de vidro.