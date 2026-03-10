10/03/2026
Rihanna deixa Los Angeles após atentado a tiros contra sua casa na cidade
Rihanna deixa Los Angeles após atentado a tiros contra sua casa na cidade

Ivanna teria disparado dez tiros contra a casa de Rihanna. A motivação do crime ainda está sendo investigada.
Ivanna teria disparado dez tiros contra a casa de Rihanna. A motivação do crime ainda está sendo investigada/Foto: Reprodução

Rihanna, 38, foi vista deixando a cidade de Los Angeles na tarde desta terça-feira (10). A cantora embarcou em um voo no Aeroporto de Van Nuys, rumo a destino desconhecido. De acordo com o portal TMZ, funcionários da artista se encarregaram de transportar sua bagagem até o aeroporto antes da viagem.

Rihanna estaria em “pânico total” após o atentado a tiros que sua casa em LA sofreu anteontem. “Rihanna ouviu os tiros, mas inicialmente ficou confusa sobre o que havia acontecido. Ela não entende por que alguém atacaria sua família”, declarou uma fonte anônima à revista People.

A suposta autora do ataque, Ivanna Lisette Ortiz, 30, já está presa. Ela foi detida nas proximidades da residência de Rihanna e segue sob custódia na cadeia do Condado de Los Angeles.

Ivanna teria disparado dez tiros contra a casa de Rihanna. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

