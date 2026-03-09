No que depender dos brasileiros, “O Agente Secreto” já se consagrou entre os mais assistidos, pelo menos na Netflix. O longa chegou ao catálogo do streaming no sábado (7), uma semana antes da premiação, e é o segundo mais visto pelos fãs. Em primeiro lugar está “Máquina de Guerra”, de Patrick Hughes, e, em terceiro, está o longa brasileiro “Salve Rosa”, da diretora Susanna Lira.

O filme de Kleber Mendonça Filho já levou mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas no mundo inteiro. O longa venceu quatro prêmios no Festival de Cannes, dois Globos de Ouro, além de concorrer em quatro categorias no Oscar – Melhor Filme, Ator (Wagner Moura), Filme Internacional e Elenco.

Ambientado no Recife de 1977, o título é um thriller político que acompanha Marcelo, um professor que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A produção é estrelada por Wagner Moura (Tropa de Elite), Maria Fernanda Cândido (Terra Nostra), Gabriel Leone (Dom), Isabél Zuaa (O Nó do Diabo), Alice Carvalho (Cangaço Novo) e mais.

CNN Brasil terá live especial na noite do Oscar

Além de matérias especiais no site, vamos realizar uma live das 19h às 1h da manhã com Elisa Veeck e Mari Palma na TV e no YouTube. Ao lado de artistas e influenciadores, vamos mostrar desde o tapete vermelho até a divulgação dos vencedores da 98ª edição do prêmio.