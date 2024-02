Ufac lança auxílio emergencial para alunos vítimas de enchentes em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou, nesta segunda-feira (26), um edital de auxílio emergencial para alunos da Ufac que forem atingidos pelas cheias do Rio Acre em Rio Branco. Segundo uma publicação no Instagram oficial da universidade, o edital está publicado no site da instituição.

“O Programa de Auxílio Emergencial tem por finalidade apoiar financeiramente o estudante regularmente matriculado

em curso de graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de caráter emergencial e eventual, quando da impossibilidade de enquadramento nos prazos e programas de editais oferecidos regularmente pela Proaes, ou em situação de calamidade ou emergência pública oficialmente decretada pelos órgãos competentes ou verificação de vulnerabilidade socioeconômica que comprometa o acesso e a permanência do estudante na Universidade”, diz um trecho do edital.

O edital caracteriza como emergência algumas situações como falecimento recente do provedor principal pela renda familiar, desde que o estudante e/ou o grupo familiar não estejam recebendo pensão; estudante obrigado a sair da própria residência em virtude da ocorrência de alagação, incêndio ou outro evento adverso; estudantes ingressantes, oriundos de outro Estado da Federação ou de municípios do Acre de difícil acesso, que não possui parentes nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e nem condições financeiras para o custeio de moradia.

O valor do Auxílio Emergencial será de R$ 400,00 em parcela única. Veja como se inscrever e o cronograma do edital aqui:

Segundo o Boletim Enchentes desta segunda (26), a cheia do rio Acre já deixou 5.578 pessoas desabrigadas nas nove cidades mais críticas, em 46 abrigos construídos pelo governo, além disso, 5.703 se encontram desalojadas. Na manhã desta segunda-feira (26), o Rio Acre seguiu aumentando o nível das águas, subindo 4 centímetros em 3 horas, de acordo com a medição das 9h. O afluente, que registrava a marca de 15,92 metros, agora está na marca de 15,96 metros.

Em Rio Branco, já são 481 pessoas desabrigadas, 274 desalojadas e 33 bairros atingidos, com o registro de 10 abrigos construídos.