Unidos do Fuxico gasta R$ 70 mil com o tema “Cachaça” para concurso de blocos; ouça samba-enredo

Fundado em 1988, o bloco carnavalesco Unidos do Fuxico, no ano de 2024, traz para a avenida o samba-enredo: “Cachaça traz alegria e deixa os fuxiqueiros felizes”.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com o atual presidente, Wellington Gomes Fraga, de 36 anos, que falou um pouco sobre o enredo: “Iremos levar para avenida a história da cachaça desde as plantações de cana de açúcar até o consumo da mesma. Vamos retratar a plantação e a colheita da cana de açúcar, a matéria-prima da produção da bebida alcoólica tão consumida e amada por todos. Os engenhos produzindo a água ardente, e também o consumo dessa bebida que desperta a vontade e a alegria do povo ‘fifi’ (fuxiqueiro), com muitas histórias e fuxico para alegrar ainda mais o ambiente onde se consome a ‘branquinha'”.

O presidente, que já residiu por muitos anos no bairro 15, onde nasceu o tradicional bloco carnavalesco acreano, falou sobre a ideia do tema:

“A ideia desse tema surgiu porque o nosso bloco, antes de eu entrar para ser o presidente, eles só chamavam o bloco de cachaceiro, na verdade, tinha muito cachaceiro. Aí todo mundo falava, aquele bloco só tem cachaceiro, aquele bloco o pessoal só bebe cachaça. Tudo que pega é para beber cachaça. Meu Deus do céu, o povo não tem compromisso, é muito cachaceiro. O povo não tem compromisso. E essa palavra ficou na minha cabeça, porque era muito falada”.

“Eu disse: “Caramba, isso dá um tema, vamos usar o que já falam de nós em forma de um tema”. Aí eu peguei e levei essa ideia. Esse tema está no forno desde 2018. Aí veio o tema das letras, do xadrez, dos negros. Esse ano não passaria sem ele. E a gente quer levar essa ideia, que a cachaça traz alegria e deixa os fuxiqueiros, os verdadeiros ‘fifis’, fuxicando, interagindo. Que o povo fuxique quando bebe”, disse o presidente em entrevista ao ContilNet.

“Vai ser um desfile espetacular, memorável com este tema. E esse enredo vai custar uns R$ 70 mil. Vamos levar a cachaça literalmente para a avenida. Vamos envolver o público com a cachaça, e vai ser um grande desfile e estamos trabalhando para isso. É uma super estrutura para pôr o bloco na avenida. Tem uma turma que vem de São Paulo, de Boca do Acre, a gente gasta com translado de algumas pessoas. Quando a gente fala em gasto, não é sobre pedra, plumas e paetês, envolve tudo. Gasolina, comida desse povo que ajuda a gente, hospedagem, passagem, e vai englobando tudo isso e chega a esse montante”, disse Wellington.

No ano de 2023, Unidos do Fuxico buscou o tricampeonato. O grupo apostou no samba-enredo que dizia: “Ilu-ayê mãe África. Símbolo de um povo guerreiro. Berço sagrado da humanidade”. O bloco conquistou o título de vice-campeão e ganhou R$ 5 mil. Este o bloco volta a avenida em busca novamente do tricampeonato. Este ano, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, responsavél pelo concurso, antecipou que o bloco campeão fatura R$ 6 mil reais e mais troféu. O 2º lugar: R$ 5 mil + troféu. 3º lugar: R$ 4 mil + troféu. 4º lugar: R$ 3 mil + troféu. 5° lugar: R$ 1,5 mil + troféus.

Veja a letra e ouça o novo enredo do Unidos do Fuxicos:

BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO FUXICO

COMPOSITORES: CHAGAS FERNANDES, ARYSON FERNANDES.

MELODIA: ED CUNHA

ENREDO: CACHAÇA FAZ A ALEGRIA DO POVO E DEIXA OS FUXIQUEIROS FELIZES

E no meu samba que tomo cachaça.

Meu combustível, para sorrir!

Trazendo inspiração para o sambista,

Deixando o fuxiqueiro feliz.

Cana caiana

veio de longe

Essa história eu vou contar.

Cruzou o mar, trouxe riqueza,

Em nossa terra, o verdejante coloriu meu Brasil.

Cana caiana, cana roxa, e amarela, cana fita e cana preta

Variedades! Que beleza!

No engenho, há processar

Põe a cana na moedas

Deixa girar!

Desce um líquido esverdeado

Vai fermentar!

No engenho, é destilado, provado e aprovado.

Aí está nossa cachaça do Brasil.

Tome gole da cachaça, sacode!

Sem a dose do santo

Ninguém pode.

É verde rosa encantando a avenida com alegria neste carnaval.

No alambique, nessa avenida, eu vou beber.

Canta fuxiqueiro!

Eu vou levar uma cachaça, o açúcar e o limão

E na avenida vou fazer um caipirão.

Veja fotos do bloco: