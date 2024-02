Vacina da dengue: Acre deve receber mais de 17 mil doses na próxima semana

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre anunciou que as primeiras doses da vacina da dengue devem chegar ao estado na próxima terça-feira, dia 13 de fevereiro.

Sendo prioridade por conta da 2ª maior taxa de incidência da doença no país, o Acre deverá receber 17,8 mil doses. Apenas 11 dos 22 municípios do estado já começam a aplicar a vacina nesse primeiro lote. São elas: Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Santa Rosa do Purus e Jordão.

No geral, o Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões de doses, desse total, 5,2 milhões foram compradas do laboratório Takeda e 1,3 foram doadas.

O Ministério da Saúde definiu como prioridade a vacinação de pessoas de 10 a 14 anos por estarem entre o público com maior número de internações pela doença. O país vai ser o primeiro a oferecer a vacina no sistema público de Saúde.

Com um aumento de 106% nos casos de dengue no ano passado, a Secretária de Saúde do Acre estabeleceu um plano de ação para o combate à doença e quer prioridade para a vacinação.

“Realmente foi uma ação planejada do governo, sob as orientações do governador Gladson Cameli, a qual nos permite estratégias de ação de forma menos burocrática. Já temos conhecimento que a sazonalidade, ou seja, o período em que a dengue tem o maior aumento de casos – de outubro a abril, ficou atrasada pela questão das secas que tivemos. Agora, quando entrou o mês de novembro, tivemos um aumento significativo. Dos 5.445 casos em 2023 que foram suspeitos, mais de 2,6 mil foram confirmados e ainda tivemos 29 pacientes cujo estado se agravou, mas felizmente nenhum óbito. Mas queremos trabalhar de forma planejada”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Veja a quantidade de vacinas divididas por município:

Rio Branco – 11.569

Senador Guiomard – 712

Capixaba – 401

Sena Madureira – 1.590

Plácido de Castro – 565

Manoel Urbano – 509

Porto Acre – 587

Acrelândia – 500

Bujari – 477

Santa Rosa do Purus – 387

Jordão – 506