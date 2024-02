Vaguinho Santos pode montar Rio Branco com três volantes para enfrentar o CRB

O técnico Vaguinho Santos comanda um treino de bolas paradas na manhã desta terça, no José de Melo, e o Rio Branco fecha a preparação para a partida contra o CRB, de Alagoas. O confronto vai ser disputado na quarta, 21, às 19h30, no Florestão, e o Estrelão precisa vencer para avançar na Copa do Brasil.

Três volantes

Vaguinho Santos ainda não definiu os titulares, mas existe a possibilidade de começar a partida com três volantes: Joel, Jackson e Lucas Lima. “Estamos avaliando todas as possibilidades. Vou definir a equipe somente na quarta, mas não podemos de qualquer maneira contra o CRB”, comentou o treinador.

Vai ser avaliado

O atacante Dodô, recuperado de uma lesão muscular, será avaliado durante o treino e pode ser relacionado. “Perdi um pouco na parte física, mas quero jogar. É um confronto importante para o Rio Branco e vale o esforço de todos”, afirmou Dodô.