Veja o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira; clique aqui

Vá em frente, vá com fé, mas jamais deixe a responsabilidade de lado! Nesta terça-feira, dia 27, o dia culturalmente dedicado ao planeta Marte pede ações mais conscientes, mas com um toque de otimismo para seguir em frente. Precisa tomar alguma decisão crucial? Então busque ter a razão ao seu lado, mas não sem lembrar que todo mundo precisa de acolhimento.

Isso se dá porque, enquanto a Lua avança pelo signo de Libra, o guerreiro Marte chega ao ponto exato, no signo de Aquário, onde formará uma tensão com o carismático Júpiter, em Touro. Formando um ângulo reto no céu, é como se o patrono da conquista estivesse cheio de energia, desafiando até o gigante gasoso, cujo simbolismo se traduz na sabedoria dos grandes mestres e na compaixão dos poderosos.

Então, é preciso saber avaliar riscos com calma, especialmente aqueles relacionados às pessoas envolvidas em uma mesma situação. Ao longo da sua senda libriana, a rainha da noite formará um harmonioso trígono – ou ângulo de 120° – com a dupla formada por Vênus e Marte, no signo de Aquário. Pois é, pelo visto, Marte está mesmo cheio de querer fazer acontecer, já que engata tensão com Júpiter de mãos dadas com Vênus.

A soma dessas variáveis celestes aponta para as associações, de pessoas ou ideias, capazes de desafiar a autoridade ou ordem das coisas. Por isso, vale aproveitar o dia para tomar decisões radicais, desde que as pessoas e as consequências relacionais dessas ações sejam contempladas. Afinal, nessa vida, tem algo mais valioso do que gente que gosta de gente?

Nesses tempos de Sol pisciano, iluminando Saturno e Mercúrio, é preciso ser firme, mas ao mesmo tempo também ser doce. Pois nem mesmo nas piores guerras a doçura deveria ser deixada de lado!

Observe: com cerca de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 20h30, para depois deslocar-se em direção ao Oeste até ser encoberta pela luz solar, ao amanhecer. Em meio à Constelação de Virgem, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Kraz, a estrela Beta da Constelação do Corvo.

Áries: seja diplomático, ariano. É hora de lidar com jeitinho, especialmente com figuras de autoridade.

Touro: mantenha uma rotina saudável, taurino. É preciso saber conciliar as demandas cotidianas com as suas necessidades pessoais.

Gêmeos: expresse-se com desenvoltura, geminiano. É preciso ter clareza sobre os seus objetivos e ações.

Câncer: dê atenção às suas necessidades internas, canceriano. É preciso pegar leve, especialmente com a família.

Leão: perceba melhor o seu entorno antes de emitir opiniões muito enfáticas, leonino. É preciso saber lidar com a sua comunicação.

Virgem: não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, virginiano. É preciso investir a sua atenção de maneira mais racional.

Libra: manifeste-se com carisma e cuide também das suas emoções, libriano. É preciso saber lidar com as pessoas de maneira sensível.

Escorpião: procure dormir bem para manter a mente descansada, escorpiano. É importante que você saiba administrar bem as questões internas.

Sagitário: esteja junto às pessoas, seja espontâneo, mas evite o excesso de exposição, sagitariano. O céu pede mais observação do entorno.

Capricórnio: invista na sua carreira a faça ajustes nas suas ambições, capricorniano. O momento requer olhar acurado para os seus projetos.

Aquário: estude mais e esteja sempre aberto às novas ideias, aquariano. É hora de fazer associações intelectuais.

Peixes: percebe as suas necessidades internas e não tenha medo de virar páginas, pisciano. É preciso cuidar do que é essencial.