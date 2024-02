“Vendi até sopa”, diz miss que perdeu título por ser mãe e não recebeu todo dinheiro investido

O caso da Miss Acre Mundo 2023, Carla Cristina, que perdeu o título após descobrirem que ela é mãe, ganhou repercussão na imprensa nacional. Carla Cristina foi destaque em vários sites nacionais, incluindo O Globo, CNN, Terra, Uol, Metrópoles, O Dia, Caras, entre outros.

No dia 16 de fevereiro, a acreana estampou o site IG, onde relata todo o drama vivido após ser desclassificada do Concurso Nacional de Beleza (CNB) e não poderá concorrer à coroa de Miss Mundo Brasil.

De acordo com o IG, a acreana desabafou que recebeu $1 mil dos $5 mil que pagou pela inscrição nacional. O site também confirmou que a acreana não teve acesso ao regulamento do concurso.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, entrou em contato com a miss para saber mais detalhes sobre a polêmica estampada no site nacional IG. Em papo com este colunista, Carla Cristina confirmou que não teve acesso ao regulamento e nem assinou contrato com a coordenação nacional. A acreana contou também que não recebeu o valor total. “Não tive acesso a nenhum regulamento e nem contrato. Também não recebi o valor total que paguei. A coordenação me pediu o prazo, tem até o dia 7 de março para pagar o valor total,” disse em entrevista ao ContilNet.

Sobre o episódio vivido, a modelo conta que ficou traumatizada. “Ainda dói, mas estou mais tranquila,” relatou.

O Concurso Nacional de Beleza (CBN) lamentou, em nota, a desclassificação da candidata e disse seguir regras. A entidade ainda afirmou que um possível acordo sobre a devolução do valor é de responsabilidade da coordenação estadual do concurso.

Veja o pronunciamento na íntegra:

