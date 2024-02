Vice-governadora Mailza lidera missão em Dubai para vender créditos de carbono do Acre

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), informou neste domingo (11) pelas redes sociais a sua chegada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) para participar de uma missão estratégica com o objetivo de fortalecer parcerias em prol do desenvolvimento sustentável.

A comitiva inclui o Secretário de Fazenda, Amarisio Freitas, o presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Leo Mirtil, além das equipes técnicas da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais e do gabinete da vice-governadora.

A iniciativa, denominada “Acre Sustainable Business”, surge como um desdobramento direto dos esforços empreendidos durante a COP 28. Em parceria com a Embaixada do Brasil, a missão visa atrair empresas interessadas em conhecer e adquirir os ativos ambientais do Acre, impulsionando assim o desenvolvimento econômico sustentável da região. Na COP 28, o Acre foi o primeiro território no planeta a estabelecer um sistema jurisdicional de negociação de crédito de carbono.

“A iniciativa que será liderada por mim, é realizada em parceria com a Embaixada do Brasil, e se chama “Acre Sustainable Business”, e deve reunir empresas com potencial interesse em conhecer e adquirir os ativos ambientais do Acre”, escreveu.