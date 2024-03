25 mil mortes? Saúde desmente deputado que chamou Lula de Presidengue

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (22/3), um nota em que desmente o deputado estadual de Pernambuco Coronel Alberto Feitosa (PL) sobre o número de mortes por dengue no Brasil.

“A situação da dengue no Brasil é coisa séria e não deve ser usada para apavorar a população e disseminar informações falsas. Circulam pelas redes sociais narrativas de que a doença já matou 25 mil pessoas no Brasil. Isso é falso”, destaca o Ministério da Saúde.

A pasta de Nísia Trindade divulga diariamente informações sobre os casos e mortes pela doença por meio do Painel de Monitoramento das Arboviroses, que conta também com dados da zika e chikungunya. Brasil supera marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024

O deputado estadual, por sua vez, utilizou o plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e informou, erroneamente, que o país tem 25 mil mortes por dia.

“Eu vou mostrar aos pernambucanos e ao Brasil o ‘presidengue’. A cara da dengue no Brasil, para todo mundo ver. A cara do presidente Lula, que está abandonando os prefeitos e governadores no combate à doença. É uma vergonha que, em pleno século 21, a dengue mate mais de 25 mil brasileiros por dia. O Brasil vai chegar a mais de dois milhões de contaminados”, disse o parlamentar.

Para se defender das acusações, o Ministério da Saúde enfatizou que tem ampliado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além da incorporação da vacina Qdenga no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Já em 2024, as principais ações, até o momento, foram: instalação do COE de Arboviroses para monitorar a situação da dengue no Brasil; início da distribuição da vacina da dengue; além do apoio financeiro aos estados e municípios que decretaram emergência em saúde pública por causa da doença ou outras crises sanitárias”, ressalta a pasta.

Combate ao mosquito

O Ministério da Saúde salienta a necessidade de combate ao mosquito Aedes aegypti, já que 75% dos focos do inseto estão nas casas dos brasileiros. Por isso, é necessário manter os locais de acúmulo de água cobertos com telas, capas e tampas.

Os sintomas da dengue são: febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, diarreia, dor de cabeça ou ao redor dos olhos e dores musculares e nas articulações.

A pasta de Nísia Trindade pede para os brasileiros procurarem ajuda quando começarem a sentir dor abdominal intensa, vômito persistente, às vezes até com sangue, sangramento nas gengivas ou nariz, fadiga, náuseas e queda da pressão.