Abalou a relação? Como estão Kate Middleton e William após polêmica

A polêmica foto de Kate Middleton com os três filhos está dando o que falar — não só em teorias da conspiração, mas também dentro da própria família real. Uma fonte próxima à realeza confidenciou, à revista Us Weekly, que a princesa de Gales e William estão bastante estressados com a situação.

O príncipe está se sentindo pressionado diante de uma “sensação inquietante de que as coisas estão desmoronando na monarquia”, contou.

Ainda segundo o informante, desde que Kate entrou para a família real, esses têm sido os meses mais difíceis para ela. “Ela está determinada a voltar a trabalhar […] E rezando para esse rebuliço acabar o mais rápido possível”, disse.

Kate Middleton e a foto editada

Com o intuito de acalmar os ânimos diante das especulações sobre sua saúde, Kate Middleton divulgou uma foto, no último domingo (10/3), em comemoração ao Dia das Mães, em que aparece rodeada pelos três filhos, o que marcaria a primeira imagem oficial da princesa de Gales desde sua cirurgia.

Em vez disso, a publicação provocou mais polêmica, visto que o mundo inteiro se deparou com algumas alterações digitais na fotografia. As agências de notícias, inclusive, retiraram a foto do ar, incluindo a Press Association (PA), principal agência de notícias do Reino Unido.

Desde então, a esposa de William pediu desculpas por “qualquer confusão” que possa ter causado. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, justificou Kate. Fontes reais descreveram as mudanças como “pequenos ajustes”.

Para piorar, o Palácio de Kensington se recusa a divulgar a foto original do Dia das Mães depois que a princesa admitiu ter editado a foto, conforme relatou o Daily Mail. Desde então, surgiram diversas teorias da conspiração, que vão de um corte de cabelo errado até uma possível morte de Kate Middleton.