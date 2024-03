Ao desviar de buraco, motorista colide contra ônibus e quase morre esmagado; VÍDEO

Um acidente de trânsito entre um motociclista e um ônibus de transporte público quase acaba em tragédia nesta terça-feira (12), na região da Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

As imagens do momento exato do acidente foram registradas por uma câmera de segurança. No vídeo, o motociclista, ao tentar desviar um buraco, acaba se chocando na lateral de um ônibus de transporte público.

Com o impacto da batida, o motociclista cai embaixo do veículo e por pouco não é esmagado. Um pedestre que passava no loca presenciou o acidente.

O motociclista, por sorte, ficou caído sentado no chão. Ainda não se sabe o estado de saúde do condutor. Veja o vídeo: