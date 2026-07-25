“Vai além da beleza”: Érica Oliveira celebra título de Rainha do Rodeio 2026

Campeã levou a premiação principal de R$ 10 mil na solenidade realizada em frente ao Palácio Rio Branco./ Foto: Samuel Moura

Érica Oliveira conquistou o título de Rainha do Rodeio 2026 na grande final do concurso realizada neste sábado (25), em Rio Branco. Após ser coroada, a vencedora falou ao ContilNet sobre a emoção de alcançar o principal título da noite.

Segundo Érica, a conquista vai muito além da coroa e da faixa. Para ela, o momento representa a oportunidade de inspirar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos.

“Para mim é uma satisfação muito grande, é uma honra de fato poder estar aqui e representar tantas pessoas, representar a nossa cultura e dizer que nesse momento eu não estou com uma coroa na cabeça e uma faixa no corpo. Tudo isso aqui representa muito mais do que isso, é muito além da beleza. É sobre autenticidade, é sobre responsabilidade, é sobre compromisso, é sobre estar aqui e representar cada mulher, cada mulher que pode ser forte, mulher que pode correr atrás dos seus sonhos”, disse.

A nova Rainha do Rodeio também deixou uma mensagem para as candidatas que participaram desta edição e para quem sonha disputar o concurso nos próximos anos.

“Se você veio aqui, já participou de um concurso, não levou de primeira, se é o seu sonho, não desista. Se você ficou em terceiro ou em segundo lugar, batalha até você ficar em primeiro. Se você tem interesse em concorrer, todo ano tem o concurso. Sai o edital, eles publicam abertamente a todos o certame. Você faz a sua inscrição, faz a sua preparação vai ser uma honra entrar em contato comigo eu te dou todas as dicas possíveis pra você se preparar”, disse.

Conhecida também por sua atuação no Carnaval acreano, Érica destacou que o novo título representa um compromisso ainda maior com a sociedade.