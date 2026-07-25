GALERIA DE FOTOS: veja como foi a final do concurso Rainha do Rodeio 2026

Evento reuniu torcidas organizadas, apresentações especiais, emoção na passarela e a coroação da nova corte da Expoacre

A noite deste sábado (25) foi marcada por beleza, tradição, torcidas entusiasmadas e momentos de grande emoção no Centro da capital. A em frente ao Palácio Rio Branco transformou-se no palco da grande final do concurso Rainha do Rodeio 2026, evento promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) em parceria com as colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, abrindo oficialmente as festividades que antecedem a Expoacre 2026.

A programação contou com a apresentação coletiva das 12 finalistas, a participação especial da boiadeira mirim Maitê, de apenas 4 anos, além da despedida emocionante da Rainha do Rodeio 2025, Camila Assunção.

Ao final das avaliações do corpo de jurados, Erica Oliveira sagrou-se a grande campeã e recebeu a coroa de Rainha do Rodeio 2026, acompanhada por Josefa Inácio (Madrinha dos Peões) e Maysa Valadão, que assumiu a faixa de Princesa do Laço após a recusa de Maiane Sobrinho em meio a protestos no palco.

A equipe de repórteres fotográficos do portal ContilNet registrou todos os bastidores, os desfiles, as torcidas e os momentos marcantes da solenidade.

Veja as fotos: