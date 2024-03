Ao lado de ator da Globo, Gladson anuncia 1º festival indígena em área urbana de Rio Branco

Nesta quinta-feira (14), o governador Gladson Cameli anunciou o primeiro festival indígena Huni Kuin em contexto urbano de Rio Branco. Os detalhes foram apresentados ao lado do ator acreano da Globo, cacique Mapu Huni Kuin.

O ator é representante dos 17 mil membros do povo Huni Kuin em todo o Acre. Mapu, além de ter participado da novela Terra e Paixão, têm levado a musica e cultura Huni Kuin para diversos países. Ele já se apresentou na ONU ao lado do Dj Alok.

“Com este evento, queremos proporcionar às pessoas a chance de conhecerem o povo que habita o estado do Acre, somando 17 mil habitantes distribuídos em seis regiões. Além disso, lançaremos um cardápio da nossa gastronomia, destacando os alimentos específicos do povo Huni Kuin. Esta é uma oportunidade para as famílias de Rio Branco conhecerem melhor o povo que vive em nosso estado e se aproximarem da tradição, enquanto celebramos nossa cultura e história para o mundo todo”, contou o cacique.

Gladson confirmou presença no festival, que deve acontecer de 22 a 31 de março em Rio Branco, na estrada Transacreana, KM36, espera receber 300 pessoas de diversas partes do mundo e será transmitido online para 17 países.

“É com grande satisfação que recebo o convite para participar do primeiro Festival Huni Kuin em nossa capital. Este evento representa não apenas uma oportunidade para celebrar a rica cultura e tradição do povo indígena Huni Kuin, mas também um passo significativo em direção à valorização da diversidade cultural em nosso estado”, completou o governador.

Participaram do encontro ainda a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, o secretário de Turismo, Marcelo Messias.