Apoiadores se encontram no Aeroporto de Rio Branco a espera de Bolsonaro; VEJA FOTOS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca nesta quinta-feira (21) no Aeroporto Internacional de Rio Branco, para cumprir uma série de agendas, entre elas, a filiação do atual prefeito da capital do Acre, Tião Bocalom.

O voo está previsto para pousar em Rio Branco às 22h, no horário local. Porém, horas antes do desembarque, apoiadores dele já estavam acampados no hall do aeroporto da capital.

É previsto ainda que Bolsonaro seja recepcionado com um bolo e festa. Nesta quinta-feira (21), o ex-presidente completa 69 anos.

Veja fotos exclusivas do ContilNet na concentração no Aeroporto de Rio Branco: