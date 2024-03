Após adiamento de filiação, idosa que foi ao Centro para ver Bolsonaro diz: “Amanhã venho de novo”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deveria se filiar no PL, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (22), em uma cerimônia na Praça da Revolução, em Rio Branco.

Por conta das chuvas intensas, o ato de filiação de Bocalom e de outras 100 pessoas no partido precisou ser adiado. O evento foi remarcado para as 09h, de sábado (23), no Auditório da Uninorte.

Mesmo com o adiamento, os apoiadores do ex-presidente não desistiram de ver Bolsonaro e a esposa, Michelle. É o caso da aposentada Cosma Almeida, que já avisou: vai voltar amanhã de novo para ver acompanhar o ato de filiação de Bocalom.

“Se for aqui, se for em outro canto, onde for, em nome de Jesus eu venho”, disse.

A aposentada disse ainda que por conta da chuva, algumas caravanas que estariam vindo de outros municípios, como Cruzeiro do Sul, não conseguiram chegar a tempo. Por isso o adiamento não incomodou.