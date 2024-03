Está definida a nova data e local da filiação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Rio Branco, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Será no auditório da Uninorte, às 9h30, foi o que disse a assessoria do prefeito.

A filiação estava marcada para acontecer nesta sexta, às 17h, no centro de Rio Branco, mas foi adiada por conta da chuva.