BBB24: Lucas Buda critica atitude de Alane com Leidy Elin

Nesta quinta-feira (7/3), Lucas Buda criticou algumas atitudes de Alane, depois dela expor que Leidy Elin votou em MC Bin Laden. Yasmin Brunet, que participava da conversa, também não poupou reclamações sobre a sister.

“Alane falou para o Bin também que você estava armando para colocar ele no Paredão”, revelou o capoeirista. Incrédula, a modelo reagiu: “Não acredito”. “Ela te pediu desculpas por ter feito isso para o Davi e expôs para o Bin”, continuou o professor para a amiga. “Fui ajudar e tomei… para parar de ser babaca”, disparou Leidy.

A ex de Gabriel Medina questionou se esse seria o motivo do funkeiro estar estranho com ela: “Com você, eu não sei. Sei da história da Leidy aí”. “Com você, eu não sei. Sei da história da Leidy aí”, continuou a filha de Luiza Brunet. “Não falou”, completou Buda. “Ela realmente contorce os fatos”, reforçou Yasmin.

Lucas Buda, que foi o líder da semana, finalizou apontando Alane. “É muita incoerência. É bizarro. Ela cobra das pessoas o que não faz. Ela pede desculpas e faz de novo”, concluiu.