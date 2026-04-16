16/04/2026
Repórter do GLOBO indica três séries baseadas em histórias reais

Três séries reais no streaming: romances, heranças bilionárias e tragédias históricas

Por Redação ContilNet 16/04/2026
Não é segredo que a curiosidade humana é o combustível dos grandes sucessos do streaming. Nesta quinta-feira (16/04), três produções que exploram vidas reais de príncipes modernos a tragédias nacionais figuram no topo das paradas. A repórter Talita Duvanel, da coluna Seriais, detalhou por que essas obras são imperdíveis.

1. Love Story – John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (Disney+)

A nova antologia de Ryan Murphy (criador de Dahmer) mergulha no romance que parou os EUA nos anos 90.

  • A trama: A série ficcionaliza a união entre o “príncipe” americano, herdeiro de JFK, e a sofisticada Carolyn Bessette.

  • Por que assistir: Com Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon nos papéis principais, a obra explora a pressão da mídia que perseguiu o casal até o trágico acidente aéreo em 1999.

Com informações do O Globo.

2. O Testamento: O Segredo de Anita Harley (Globoplay)

Uma disputa por um império de R$ 1 bilhão que parece saída de uma novela, mas é real.

  • A trama: A série documental foca na guerra jurídica pelo patrimônio de Anita Harley, principal acionista das Casas Pernambucanas, que está em coma há dez anos.

  • O segredo: A produção ouve personagens centrais, advogados e familiares, revelando camadas de uma história sobre poder, afeto e autonomia patrimonial.

3. Emergência Radioativa (Netflix)

A minissérie brasileira que desbancou blockbusters internacionais ao revisitar o maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear.

  • A trama: Estrelada por Johnny Massaro, Leandra Leal e Tuca Andrada, a obra narra a tragédia do Césio-137 em Goiânia (1987).

  • O impacto: Com cinco episódios tensos, a série mostra como o descarte indevido de uma cápsula de chumbo desencadeou uma crise de saúde pública que afetou milhares de pessoas.

