Bocalom grava vídeo orando para que o Rio Acre continue vazando: ‘Querido Pai, nos ajude e não mande água’

Era pouco mais das 5 horas da manhã, quando o prefeito Tião Bocalom decidiu gravar um vídeo, orando, pedindo a Deus a cessão das chuvas na capital.

“Querido Pai, nos ajude e não mande água nem hoje e nem esta semana pra ver se o nosso rio baixa e diminui o sofrimento do nosso povo. É o que lhe pedimos nesta manhã, meu Senhor”, disse o prefeito.

No vídeo, o prefeito ainda diz que faz orações todos os dias, desde o início da enchente em Rio Branco, pedindo que o desastre ambiental acabe e diminua o sofrimento dos acreanos.

“Todos os dias eu levanto olhando para os céus e pedindo para Deus. No ano de 2021 já tivemos uma alagação muito grande e forte, 2023 foi o maior desastre que Rio Branco já viu, milhares de famílias perderam tudo, este ano novamente milhares de famílias fora de casa com essa segunda maior alta do rio Acre”, disse o prefeito.

Segundo a Defesa Civil, por conta da enchente, já são mais de 4.012 desabrigados, ou seja, 1.051 famílias, distribuídos em dez escolas e no Parque de Exposições.

Assista ao vídeo feito pelo prefeito: