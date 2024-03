Bombeiros encontram motor e voadeira da Funai que afundaram no Rio Iaco

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram resgatar de dentro do rio Iaco um motor de popa e uma voadeira pertencentes à Fundação Nacional do índio (Funai). A ação exitosa se deu na tarde desta quarta-feira (6).

O alagamento da voadeira ocorreu na manhã de ontem nas proximidades da ponte padre Paolino Baldassari, que dá acesso ao bairro Segundo Distrito. “A equipe de mergulho foi acionada pela manhã e fez uma vistoria no local. Fizemos um mergulho ancorado, para evitar que o bombeiro fosse arrastado pela correnteza e, felizmente, encontramos o barco e o motor”, destacou o subtenente C. Queiróz.

O naufrágio da embarcação se deu quando o piloto foi testar o motor na manhã de ontem. Os ocupantes da voadeira conseguiram sair para a margem do rio. Portanto, não houve vítima fatal.