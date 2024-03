Voadeira naufraga em rio no interior do Acre e bombeiros são acionados

Uma voadeira da Funai, pilotada por um indígena não identificado, naufragou nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira nesta quarta-feira (6).

O piloto da embarcação realizou um movimento para testar o motor, e ao sair do porto, a embarcação acabou afundando. Segundo um dos subtenentes que estava no local reparando a situação, o piloto conseguiu se salvar, mas a embarcação encontra-se no fundo do rio e possivelmente próxima, portanto a equipe de mergulho foi acionada para tentar encontrar a voadeira durante esta manhã, próximo ao remanso do Rio Iaco.

O rio com este volume dificulta a busca, pois a velocidade da correnteza está inapropriada para mergulho e coloca em risco a vida do mergulhador.

O subtenente orienta que não se pilotem embarcações neste período, e que caso o façam, que amarrem uma corda comprida com uma garrafa pet junto às embarcações para que fique fácil de localizar caso ocorra um naufrágio, e também não recomenda superlotação de embarcação, além de reforçar o uso do colete pois a velocidade das águas está num nível muito alto.