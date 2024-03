Bournemouth x Luton Town Palpites – Saiba Onde Assistir, Horário e Escalações 13/03

A sua última partida foi disputada pela Premier League e terminou empatada em 1×1 com o Crystal Palace, jogando fora de casa. O seu único gol foi marcado por Cauley Woodrow, nos acréscimos do segundo tempo.

O Luton Town é o 18º colocado da Premier League, com 21 pontos. O clube tem 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, além de 38 gols marcados e 55 gols sofridos. Com esses resultados a equipe está, neste momento, na zona de rebaixamento. No entanto, a depender do resultado da partida de hoje, pode ultrapassar o Nottingham Forest por meio dos critérios de desempate e deixar o Z3.

Palpite e Prognóstico para Bournemouth x Luton Town – Bournemouth vence

Jogando em casa e com um desempenho superior na temporada, o Bournemouth é o favorito para vencer a partida de hoje. As duas equipes fazem uma temporada ruim e estão há um tempo sem vencer, mas a situação do Luton Town é mais crítica, dado que a equipe voltou para a zona de rebaixamento.

Ainda assim, apesar dos resultados negativos, os dois clubes têm conseguido marcar muitos gols. Isso traz uma grande chance de que as duas equipes consigam balançar a rede e o jogo termine com mais de dois gols no placar.

Além disso, com o Luton Town precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento, a partida promete emoção.

Saiba Onde Assistir Bournemouth x Luton Town A partida entre Bournemouth x Luton Town vai passar em: TV : ESPN;

: ESPN; Streaming Ao Vivo: Star+.