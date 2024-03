Bruno Gagliasso celebra 14 anos com Giovanna Ewbank com foto nus

Bruno Gagliasso e Givonna Ewbank estão completando 14 anos juntos nesta quarta-feira (13), e o ator celebrou a data fazendo uma homenagem à esposa com um álbum de fotos no Instagram, recheado de momentos da relação. Entre as imagens, uma em preto e branco deles em meio à natureza, feita por Jorge Bispo, e vários registros do casal ao longo do romance, acompanhadas por uma declaração apaixonada à apresentadora, com quem tem três filhos, Titi, Bless e Zayan.