Camila Loures diz estar “vivendo um sonho” após anúncio de novo namoro

Camila Loures usou as redes sociais nesta terça-feira (5/3) para assumir o relacionamento com Marcelo Teixeira, um amigo que conhece há mais de quatro anos. A youtuber publicou uma série de fotos com o novo namorado.

"Por muito tempo tive medo do amor, tive medo de amar, tive medo de sofrer e quando eu tentei tomei na cara de novo, mas Deus fazendo tudo perfeito como sempre, não deixou eu traumatizar e me fechar novamente pro amor, ele me trouxe um presente", começou na legenda da postagem.

“Eu pensei muito se compartilhava ou não, se está cedo ou não, mas não tem por que eu não compartilhar, afinal eu mereço ser feliz, são 4 anos de história, e do nada a gente se reencontrou (sim conheço ele há mais de 4 anos, vou contar depois nossa historia)”, continuou Camila Loures.

“Eu estou vivendo um sonho, eu estou vivendo algo tão gostoso, eu estou vivendo tudo que pedi a Deus: um relacionamento leve, um homem que me ensine, que me faça rir, que cuida de mim e como é difícil deixar ser cuidada quando sempre você que cuidou, que delicia ter alguém que te escuta, que ama estar com você, alguém que quer construir uma família. obrigada Deus!”, finalizou.