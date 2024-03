Carla Zambelli suspende atividades parlamentares por questões de saúde

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está afastada temporariamente das suas atividades na Câmara dos Deputados por questões de saúde. O anunciou foi feito pela equipe da parlamentar na noite desta quinta-feira (7/3).

Questões de saúde

No segundo semestre do ano passado, Carla Zambelli foi internada em Brasília em decorrência de uma diverticulite aguda, inflamação ou infecção no intestino. A deputada ficou cinco dias internada para tratar o seu quadro clínico.

Indiciamento

Na última semana, Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram indiciados pela Polícia Federal (PF) por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 4 de janeiro de 2023.

A defesa da deputada alega que ela não cometeu crimes e que pagou o hacker para que ele cuidasse das redes sociais dela.