CCJ do Senado aprova PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas

▶️ O texto da PEC aprovada nesta quarta na CCJ do Senado não especifica a que droga se refere – diferente do que está em análise no STF, que trata exclusivamente da maconha – mas fala em “drogas ilícitas”. Ao criminalizar até mesmo o porte de pequenas quantidades, a proposta prevê que o cidadão pego nessas condições seja punido com penas alternativas à prisão, que podem ser, por exemplo, medidas socioeducativas, e fique com a ficha criminal suja.