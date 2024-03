Com Bocalom, Bittar e Ulysses, Bolsonaro participa de seminário sobre segurança pública

O seminário de segurança pública com o tema “A Construção da Maldade do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro”, realizado na tarde desta sexta-feira (22), no Centro Universitário Uninorte, conta com a presença do ex-presidente, Jair Bolsonaro, assim como outras autoridades e figuras públicas do estado do Acre.

O evento começou às 15h, e teve como momento principal uma palestra ministrada por Roberto Motta, além de contar com falas do ex-presidente e do senador Marcio Bittar.

O senador Alan Rick e o prefeito Tião Bocalom também marcaram presença no evento. Confira os principais registros: