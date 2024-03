Concurso Caixa tem nova retificação e amplia chances para PcDs

Até que todas as vagas do polo sejam preenchidas ou se esgotem os candidatos inscritos nos postos destinados às pessoas com deficiência classificados na 1ª etapa.

Desse quantitativo, 2 mil são para técnico bancário novo (tradicional) e 2 mil para técnico bancário da área de Tecnologia da Informação (TI).

Em ambos os casos, para se inscrever, é necessário ter o nível médio completo. O concurso ainda contempla 50 vagas para cargos de nível superior, sendo eles: médico do trabalho (28 vagas) e engenheiro de segurança do trabalho (22 vagas).

Com os benefícios mensais de alimentação, os ganhos iniciais para os aprovados serão de R$5.658,83 (técnicos), R$16.811,83 (engenheiro) e R$13.082,83 (médico).

As vagas do concurso estão regionalizadas. Os editais, divulgados no dia 22 de fevereiro, já contam com a divisão das oportunidades por estados e cidades em todo país.

No momento da inscrição é preciso identificar a UF/Macropolo e o polo de trabalho.

Resumo do concurso Caixa

Órgão: Caixa Econômica Federal

Situação: inscrições abertas

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico bancário, técnico bancário TI, médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho

Vagas: 4.050

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: R$5.575,54aR$16.728,80

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março de 2024

Provas: 26 de maio de 2024

Concurso Caixa já ultrapassa 810 mil inscritos

O concurso para a Caixa Econômica Federal já ultrapassou as 810 mil inscrições.

Até segunda-feira, 11, foram 731.663 inscrições realizadas para técnico bancário novo e 74.196 inscrições para o cargo de técnico bancário na área de TI.

Já para engenheiro de segurança do trabalho foram 5.262 inscrições, enquanto para o cargo de médico do trabalho, somente 500 inscritos estão confirmados.

Os números foram revelados com exclusividade à Folha Dirigida por Qconcursos e, em seguida, também publicados pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, em suas redes sociais.

As inscrições do concurso Caixa ficam abertas até 25 de março, pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora.

Para completar o processo é preciso pagar taxa de R$50, para técnico bancário (nível médio), e de R$60, para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho (nível superior).

No vídeo abaixo, confira o TUTORIAL com o passo a passo para se inscrever no concurso Caixa 2024: