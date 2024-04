Coreógrafo de São Paulo vem ao Acre apresentar solo de dança inspirado em poeta francês

A companhia de teatro Candeeiro traz ao Acre o espetáculo solo de dança “Para Todos os Órgãos que por vezes ‘eu’ não tenho”, performado por Tadzio Veiga, diretor e coreógrafo do Teatro da Matilha, de São Paulo.

Tadzio Veiga é diretor, coreógrafo, dançarino, ator e pesquisador. Mestrando em Artes Cênicas pelo PPGAC da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), onde estuda acontecimentos de corpo, de cena e de movimento em relação com a vida, a morte e outras situações de ambiguidade.

O trabalho é baseado nos estudos do poeta francês Antonin Artaud, em 1947, que foram continuados pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, a partir de 1972. O conceito, de maneira resumida, é pensar no corpo para além da “máquina” que é, como um ser sem objetivos e destino, que segue suas vontades e desejos.

A apresentação será em data única, no dia 13 de abril, e as vendas de ingressos já estão abertas, na bilheteria do Sesc Centro, onde ocorrerá o evento, com preço promocional até a última sexta-feira (29) de março. A classificação indicativa para o espetáculo é +18.

A produção da obra fica por conta do Teatro Candeeiro e Cia Cata Ventos de Cultura, com apoio do Sesc e da Fecomércio.