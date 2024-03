Desrespeito: jornalistas são impedidos de capturar imagens durante entrega de título a Bolsonaro

Repudiamos o tratamento dado à imprensa pela assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Rio Branco e a equipe de seguranças durante a entrega de título de cidadão rio-branquense a Bolsonaro, nesta sexta-feira (22).

Jornalistas sérios e comprometidos com a divulgação dos fatos e com a árdua missão de manter informada a população ficaram do lado de fora da sede da Fieac – onde ocorreu a sessão solene – durante a chegada do ex-presidente. Mesmo devidamente credenciados, os profissionais assistiram a entrada do político atrás de uma grade e de uma muralha de segurança, tratados como se estivessem no local exercendo outra função que não fosse a de jornalista.

Por fim, deixamos aqui nosso repúdio e reiteramos nosso compromisso com a missão de continuar informando.

Assinam:

Everton Damasceno, editor-chefe do ContilNet;

Gina Menezes, sócio-proprietária do Folha do Acre;

Gleidson Meireles, jornalista do site Notícias da Hora.