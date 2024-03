“É um orgulho ele se filiar no nosso partido”, disse Bolsonaro sobre Bocalom

O ex-presidente Jair Bolsonaro, compareceu ao Seminário de Segurança Pública promovido pelo deputado federal Ulysses Araújo, no auditório do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.

Bolsonaro falou sobre a liberação de drogas e como isso pode afetar a segurança pública, “Não sou especialista em segurança, mas liberando drogas, tirando arma da mão do cidadão de bem, imputando na cabeça dos jovens a ideologia de gênero, com certeza pioramos a segurança. Este ano temos eleição, temos o Bocalom aqui como pré-candidato a prefeitura, da para mudar essa realidade. Não tem mais cabimento votar na esquerda. O Bocalom não vai fazer milagre aqui, mas faz aquilo que é compatível e com responsabilidade”, disse.

Além disso, Bolsonaro afirmou que em todos os lugares que passou, as pessoas falam coisas positivas dele. “É um orgulho ele se filiar no nosso partido”, disse.