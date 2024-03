Em 24 horas, Defesa Civil registra vazante de 41 centímetros nas águas do Rio Iaco

Mais um sinal de vazante foi registrado nas águas do rio Iaco, em Sena Madureira, na passagem de ontem para hoje. Nas últimas 24 horas, conforme balanço da Defesa Civil Municipal, houve uma diminuição de 41 centímetros no índice do manancial.

Nesta quinta-feira (7), às 6 horas da manhã, a régua estava medindo 15,66 metros. Somente durante a noite, baixou 19 centímetros. “Graças a Deus, o rio Iaco continua vazando. Esperamos que, dentro em breve, fique abaixo da cota de alerta para que os moradores possam retornar às suas casas”, destacou Carlos Davila, subcoordenador da defesa civil.

Apesar da vazante, algumas Ruas ainda estão com trechos cobertos pelas águas em Sena Madureira como, por exemplo, Siqueira Campos, Benjamin Constant, Boulevard Cafezal e outras.

Além disso, as famílias que foram retiradas de casa pelos Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura ainda permanecem nos abrigos públicos.

No que se refere a Educação, as aulas continuam suspensas em todas as escolas da rede municipal.