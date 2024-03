3ª maior enchente da capital: Rio Acre volta a estabilizar e se mantém nos 17,68 metros

O nível do Rio Acre apresentou, novamente, sinais de estabilização e se manteve com 17,68 metros na capital acreana de acordo com a medição realizada às 18 horas deste domingo (3).

Essa já é a terceira maior enchente enfrentada pela população de Rio Branco desde que o nível do manancial começou a ser monitorado em 1971. Na medição das 15h o manancial atingiu a marca dos 17,68 metros, ultrapassando sua terceira maior cota, que foi de 17,66 metros, no ano de 1997.

De acordo com o boletim das enchentes do governo do Estado, 43 bairros de Rio Branco já foram atingidos pela cheia do Rio Acre. Ao todo, na capital, já são 1830 pessoas desabrigadas, 1446 desalojadas em 13 abrigos montados pela Prefeitura.

Ao meio dia deste domingo o afluente chegou a apresentar sinais de estabilidade, no entanto, na medição das 15h subiu dois centímetros.