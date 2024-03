Em Sena Madureira, Dom Joaquim Pertinez empossa Frei Zezinho como novo Pároco

A Igreja Católica em Sena Madureira testemunhou um momento significativo com a posse do novo Pároco José Rosa, carinhosamente conhecido como Frei Zezinho, durante Missa na noite deste domingo (03). A cerimônia, conduzida por Dom Joaquim Pertinez, Bispo da Diocese de Rio Branco, foi marcada por fervor religioso e grande participação popular.

Natural do ramal do quilômetro 16, na comunidade Cristo Rei, em Sena, Frei Zezinho iniciou sua jornada religiosa motivada pelo saudoso Frei Paolino. No entanto, estava no estado de Santa Catarina, mas foi transferido para sua cidade de origem.

Frei Zezinho assume a liderança da Igreja Nossa Senhora da Conceição, matriz de Sena Madureira. Além de sua missão de lider espiritual na cidade, também realizará a famosa “desobriga”, um serviço religioso ao longo das estradas e rios da zona rural.

A missa de posse foi prestigiada por uma significativa presença de fiéis na igreja, testemunhando a importância do evento. Dom Joaquim Pertinez ressaltou a relevância do serviço missionário, desenvolvido pela Ordem dos Servos de Maria na região. Ao longo dos anos, diversos missionários contribuíram para a espiritualidade local.

O trabalho religioso desempenhado por Frei Zezinho e outros padres na missão no Vale do Iaco destaca-se como um pilar fundamental na sociedade, proporcionando suporte espiritual e fortalecendo os laços comunitários. A Diocese de Rio Branco continua a ser um farol de fé e compromisso na região.