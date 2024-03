Enquete BBB 24: após quebra-pau na casa, brother dispara na eliminação

Na noite dessa segunda (4/3), durante o Sincerão, na casa do BBB 24, houve uma briga generalizada, na qual os participantes se viraram contra Davi.

Após a confusão generalizada, as enquetes mostraram a disparada de um dos participantes. Michel aparece como o favorito a ser eliminado, com 74,8% dos votos.

Clique aqui para votar e ver a parcial.

Davi, com 23,64%, e Alane, com 1,52%, completam o paredão.

Como foi formado o Paredão do BBB 24?

A formação do Paredão já começou com Davi na berlinda, após atender o Big Fone. O participante teve a chance de puxar alguém para a eliminação e decidiu levar Yasmin Brunet para a disputa pela preferência do público.

Lucas Henrique, líder da semana, votou em Michel para ir direto ao Paredão. O participante não poderá disputar a prova Bate e Volta. Com seis votos, sendo o de Giovanna Pitel com peso dois por arrematar o Poder Coringa, a casa escolheu Alane para a berlinda.

Na prova Bate e Volta, Yasmin levou a melhor e poderá ficar na casa mais vigiada do Brasil por mais uma semana.