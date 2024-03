Espetáculos, Casa de Bamba, exposição de fotos: o que fazer no final de semana em Rio Branco

Depois de uma daquelas semanas cansativas, nada melhor do que curtir aquele bom rolê no final de semana. Para te ajudar nisso, aqui vai mais um Giro Cultural do ContilNet.

Durante a próxima semana, o festival “Fetac em Cena” comemora o Dia Mundial do Teatro, porém, as peças que celebram esta data, já começam nesta sexta. Além disso, após o período das alagações, a Casa de Bamba está de volta com muito samba ao vivo.

A exposição sobre as alagações de 2023, “Lágrimas de Março: Uma Enxurrada de Dor” também continua durante este final de semana. Além, dos tradicionais bailes de funk, shows de rock e música sertaneja ao vivo acontecem no Studio Beer, Confraria e Coé Lounge.

Animou, aí? Pois, pula aqui e vem conferir a lista mais esperada do final de semana, com os eventos mais badalados da cidade para este final de semana.

A tradicional roda de samba de Rio Branco, o Casa de Bamba, retorna nesta sexta-feira (22), a partir das 18h. O cantor Brunno Damasceno e grupo conduzem a roda de samba mais frequentada do Acre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp, no (68) 99219-8805. Os ingressos limitados do primeiro lote promocional estão por R$30.

A primeira etapa do Festival Fetac (Federação de Teatro do Acre) em Cena começa nesta sexta-feira (22). A programação, que se estende até a próxima quarta (27), celebra o Dia Mundial do Teatro. Haverá a apresentação de 14 peças teatrais gratuitas com acessibilidade em Libras.

Confira a programação:

Glauco Capper, jornalista e filmmaker, afirma que sua exposição “Lágrimas de Março”, disponível até o final do mês, no Sesc, começou quando foi ajudar seus amigos e percebeu a situação de calamidade vivida em março de 2023. Com o subtítulo “Uma Enxurrada de Dor”, a exposição/imersão retrata o dia 24 de março de 2023, quando, após chover 186mm em um único dia, cerca de oito igarapés transbordaram em Rio Branco.

Baile da Off 6ª Edição. O time está completo para mais uma edição que vai parar a cidade com o melhor do Trap e Funk. Dia: 23 de março de 2024. Horário: A partir das 22h30. Local: Studio Beer. Atrações: Apaxi Shaft, Lança Fitz, RealMD, Hemp, OFFCLÃ e Los Padres. Ingressos Antecipados: (68) 99241-9115 – Raeel e (68) 98106-5330 – Fitz.

TRIBUTE TO THE PAST! Com as bandas: Dream Healer & Fire Angel tocando autorais e clássicos mundial como: Iron Maiden, Halloween, Edguy- Dark Avenger, Viper, Gamma Ray, e outras. Será na sexta (22) às 21 horas. Local: Studio Beer. Antecipados: R$20,00. Na entrada: R$25,00. Vendas: (68) 99942-0992 e (68) 99911-8975. Comprando antecipado, você concorre a uma camisa oficial!

Se liga na agenda da semana na Moon Club: Sexta-feira (22) tem 4ª Edição do Baile da Casinha com funk das Antigas, anos 2000 e 2024. Sábado (23) tem 2ª Edição do “Vem Tranqulo Pra Melhor” com muito sertanejo e funk para amanhecer.

Sexta-feira (22) é dia de curtir pagode com o Pagodinho do Edil. Com início às 20h no Coé Lounge. Além disso, o Forró Pegada Prime estará tocando ao vivio.

Agenda Musical da Confraria GastroBar! Sexta-feira (22) às 21h30: Machine Blues. Sábado (23) às 21h30: Metal Jacket.

Na sexta-feira (22), o Vibe68 e o Samba Brothers toca aquele bom pagode no Quintal dos Brothers, além disso, no sábado (23), tem mais um “Esquenta Calcinha Preta”, com Thales&Thiago e Sandra Melo. No evento de sábado, terá sorteios de ingressos para o show da banda em Rio Branco.

No Sesc, Baile 60+ com som ao vivo! Janderson “O Forrózeiro” na sexta-feira (22), a partir das 17h no Deck do Lago – Sesc Bosque.