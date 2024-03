Fãs fazem fila quilométrica para tirar fotos com Bolsonaro durante seminário; CONFIRA

Após fala do ex-presidente em Seminário de Segurança Pública, que teve início às 15h desta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte, é possível ver em vídeo, fãs de Jair Bolsonaro organizados em uma fila que atravessou auditório da Uninorte, para fazer registros com o político.

Uma pequena aglomeração se formou próximo ao palco onde se encontrava Bolsonaro, e segue com pessoas enfileiradas de uma ponta a outra do espaço.

O senador Marcio Bittar e o deputado federal Coronel Ulysses são os mediadores do evento.