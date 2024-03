Fim? Saiba se Dado Dolabella ainda namora com Wanessa Camargo

Dado Dolabella não sabe como está seu namoro com Wanessa Camargo. O ex-ator, que defendeu com unhas e dentes as atitudes da amada no BBB24, afirmou que ainda não esteve com a cantora e nem sabe quando isso vai acontecer.

Recentemente, circularam rumores que Zilu Godói, mãe da artista, proibiu a entrada do genro no condomínio que fica sua residência, em Alphaville, São Paulo, onde a filha está hospedada desde que saiu do reality show da TV Globo.

“O coração está apertado, a gente se acostuma ver todo dia e agora sem [se encontrar], mas tudo fluindo”, contou para o portal Leo Dias. “Vocês estão juntos?”, questionou a repórter. Visivelmente abalado e um pouco confuso, Dolabella respirou e respondeu: “Não consigo te responder isso”.

Wanessa foi expulsa do programa no último sábado (3/3), depois de dar um tapa, sem querer, em Davi Brito. A partir daí, Dado deixou as redes sociais de lado e não publicou nada, nem sobre a namorada, após dizer que viajaria ao Rio de Janeiro para vê-la.

Blindada pela família, a filha de Zezé Di Camargo retornou para a capital paulista pouco tempo depois, num jatinho particular. Procurado, o cantor se limitou a dizer que não iria se pronunciar sobre o assunto no momento.