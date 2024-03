Foto: veja novo flagra de Gabi Martins e deputado em viagem romântica

A coluna Fábia Oliveira, que já havia entregado o novo affair de Gabi Martins com o deputado Euclydes Pettersen, depois da cantora ser vista viajando no jatinho do parlamentar, traz agora um flagra exclusivo dos pombinhos juntinhos.

Os dois, que estão viajando com amigos por Barcelona, na Espanha, não fazem questão de esconder que estão juntos em solo espanhol. Nesta quinta-feira (7/3), eles tiraram fotos e passearam pelas ruas da cidade, porém, não publicaram nenhum registro juntos nas redes sociais.