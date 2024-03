Gladson Cameli prestigia posse de novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral

O governador Gladson Cameli participou nesta quinta-feira, 14, da sessão solene de posse do advogado Hilário de Castro Melo Júnior como juiz efetivo no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), no plenário da instituição, em Rio Branco.

Hilário foi conduzido ao cargo para o biênio 2024-2026 no tribunal. Em discurso, o governador voltou a frisar o compromisso do Estado com a democracia.

“Essa é a segunda vez que o Hilário é nomeado como juiz do TRE, o que mostra a importância do seu trabalho junto à classe dos advogados e nesta Corte de Justiça”, afirmou o governante.

O presidente do TRE, desembargador Júnior Alberto, destacou o compromisso do Tribunal em garantir a lisura dos pleitos eleitorais e que a entrada do novo membro vai reforçar a atuação da Justiça Eleitoral no Acre.

“O ato de hoje é um momento de festa, em que o advogado Hilário ingressa à família do TRE. Nossa Corte se sente honrada e lisonjeada com vossa entrada na Justiça Eleitoral”, afirmou.

Representando o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), a desembargadora Eva Evangelista pontuou as qualidades do empossado. “Já trabalhei com Hilário, e sei do seu compromisso e respeito com a Justiça”, disse.

O deputado estadual Pedro Longo representou o Legislativo na cerimônia. “Tenho certeza que o novo juiz empossado, Hilário, vai trazer contribuições muito importantes para o TRE”, disse.

Participaram da solenidade também desembargadores do TJAC e juízes, procuradores e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre.